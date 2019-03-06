في آخر استطلاعات الرأي بإسرائيل: حزب (كاحول لافان) يواصل تقدمه على (الليكود)



وفيما يتعلق بأعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع، فإن

الجبهة العربية للتغيير، حصلت على تسعة مقاعد، وحزب العمل ثمانية مقاعد، وفق ما نقلت (الإذاعة الإسرائيلية) العامة.



وبدأ حزب (الليكود) مساء أمس، حملته الانتخابية بحفل كبير في (كفار همكابيا) بمدينة رمات غان، حيث تم عرض قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات العامة.





ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد في عدة قضايا، الأمر الذي أدى إلى احتمالية حصول (الليكود) على أصوات أقل من الدورات الماضية، وفق ما يقول مراقبون.

رام الله - دنيا الوطنيشير استطلاع للرأي العام نشره موقع (واللا) إلى أنه لو أجريت الانتخابات، اليوم، لكان حزب (كاحول لافان) سيحصل على 36 مقعدًا، يليه (الليكود) مع 31 مقعدًا.