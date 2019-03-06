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الأجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

الأجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم السبت معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شماليةغربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 13-8 15-6 بيت لحم 14-7 13-8 15-6
رام الله والبيرة 13-6 12-7 14-5 طولكرم 19-9 18-9 20-8
نابلس 15-7 14-8 16-6 قلقيلية 19-9 18-9 20-8
جنين 19-8 18-9 20-7 سلفيت 14-7 13-8 15-6
طوباس 19-8 18-9 20-7 روابي 15-7 14-8 16-6
الخليل 13-5 12-6 14-4 غزه 18-10 17-10 19-9
أريحا 22-11 21-11 22-11 خانيونس 18-10 17-10 19-9
الأغوار الشمالية 20-9 19-9 20-9 رفح 19-9 18-9 20-8

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