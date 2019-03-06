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شؤون فلسطينية

هل ستشارك حركة فتح بمليونية مسيرات العودة في 30 آذار؟

هل ستشارك حركة فتح بمليونية مسيرات العودة في 30 آذار؟
خاص دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها تشارك بمسيرات العودة، وستشارك كذلك في ذكرى انطلاقة المسيرات، حيث تحضر الهيئة العليا للمسيرات مليونية في ذكرى يوم الأرض 30 آذار/ مارس الجاري.

 وقالت الحركة، عبر الناطق باسمها عاطف أبو سيف: إن فتح تشارك في كافة أشكال النضال الفلسطيني، بل تقود هذا النضال، بما في ذلك مسيرات العودة، كما أن قيادة الحركة بغزة، وكوادرها وعناصرها، يتوجهون كل أسبوع صوب حدود القطاع للمشاركة بالمسيرات، بل فتح، هي أول من دعت لهذه الحالة الوطنية عبر تبنيها فكرة المقاومة الشعبية.

وأضاف أبو سيف: "من تابع المسيرات في الأشهر الأخيرة من المسيرات، يلحظ أن الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، جُلُهُم من حركة فتح".

 وأشار إلى أن حركته، لديها ملاحظات عديدة، حول المسيرات، وتفرد حماس فيها، مضيفًا: "أبناء فتح يشاركون مع إخوانهم بمسيرات العودة، وبعد مشاركتهم يتم استدعاؤهم من قبل أجهزة الأمن بغزة، وهذا غير مقبول"، وفق تعبير أبو سيف.

 وأوضح أن حركة حماس، عملت طوال الفترة الماضية، لاستغلال المسيرات لصالح مكاسب حزبية فئوية، بعيدًا عن الهدف السامي وهو حق الشعب الفلسطيني في العودة لأراضيه المحتلة، مشيرًا إلى أن فتح في الضفة عندما تخرج للمقاومة الشعبية، يكون من أجل مواجهة الاستيطان، والهدم، وكسر بوابات الاحتلال بالقدس، والتصدي لـ (صفقة القرن)، بينما حماس تُقايض المسيرات بالأموال.

 وعن دعوات بعض الفصائل الفلسطينية بغزة، لنقل مسيرات العودة إلى الضفة الغربية، قال أبو سيف: إن حماس وعدد من الفصائل، يتناسون أن الضفة بها مقاومة شعبية منذ زمن، وسقط في تلك المسيرات شهداء كُثُر منهم الوزير زياد أبو عين، مضيفًا: "هؤلاء يظنون أن النضال يوجد فقط في غزة، وإنما النضال يوجد على كل بقعة فلسطينية، ويبدو أنهم لا يتابعون ما يجري خارج القطاع"، وفق أبو سيف.

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