مصرع طفلة وإصابة اثنين من أشقائها في حريق اندلع بمنزلهم بالخليل





وكانت مواطنة تبلغ من العمر 50 عاما، قد توفيت في وقت سابق من الثلاثاء، جراء تعرضها لحادث سير، في مدينة نابلس.











رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد، مصرعها في ساعة متأخرة من الليلة، جراء اشتعال النار داخل منزلها بمدينة الخليل.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة الطفلة وإصابة اثنين من اشقائها جراء الحريق الذي اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بمدينة الخليل.