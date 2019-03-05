مصرع طفلة وإصابة اثنين من أشقائها في حريق اندلع بمنزلهم بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد، مصرعها في ساعة متأخرة من الليلة، جراء اشتعال النار داخل منزلها بمدينة الخليل.
وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة الطفلة وإصابة اثنين من اشقائها جراء الحريق الذي اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
لقيت طفلة تبلغ من العمر عام واحد، مصرعها في ساعة متأخرة من الليلة، جراء اشتعال النار داخل منزلها بمدينة الخليل.
وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة الطفلة وإصابة اثنين من اشقائها جراء الحريق الذي اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
وكانت مواطنة تبلغ من العمر 50 عاما، قد توفيت في وقت سابق من الثلاثاء، جراء تعرضها لحادث سير، في مدينة نابلس.
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