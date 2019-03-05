طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة



وفي التفاصيل، فقد قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية، بصاروخ واحد على الاقل، موقع بدر في مستوطنة (نتساريم) جنوبي مدينة غزة.





من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تتابع التطورات الميدانية جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق في قطاع غزة، نافية في الوقت ذاته، وصول أي اصابة الى مستشفياتها حتى اللحظة.





بدوره، قال موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي: سلاح الجو الاسرائيلي قصفت قبل قليل اهدافا عدة في قطاع غزة".



من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية: "سمعت قبل قليل، دوي انفجارات في قطاع غزة، فقد هاجت طائرات الجيش الاسرائيلي، اهدافا في القطاع، ردا على الاحداث على الحدود الشرقية".



واضافت الصحيفة ذاتها: "سلاح الجو شن هجمات في عدد من المواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، سمع دوي انفجارات قوية في غلاف غزة جراء القصف".



اما صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، فقد اكدت ان الضربات التي نفذتها الطائرات الاسرائيلية كانت في خانيونس ومدينة غزة.



إلى أكد موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، أن الطائرات الاسرائيلي ما زالت تغير على أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقبل ذلك، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما دخلته من قطاع غزة.

وادعت القناة (13) الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن طائرة مسيرة، دخلت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، عند مجمع مستوطنة أشكول، وعليها مجموعة من البالونات، وأسقطت عبوة ناسفة؛ قبل أن تعود إلى قطاع غزة مجددًا.



يشار إلى ان الوفد الامني المصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر حنفي، قد وصل الى قطاع غزة، حاملا معه رسائل من الاحتلال الى حركة حماس، تتعلق بملف التفاهمات بين المقاومة الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية في جنوب مدينة غزة، دون ان يبلغ عن اصابات.