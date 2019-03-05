البطش: اعلام الاحتلال ينقل صورا حول العبوات المستخدمة بفعاليات الارباك الليل لتضخيمه









رام الله - دنيا الوطنأكد خالد البطش منسق الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن اعلام الاحتلال، ينقل صوراً من صفحات تابعة لنشطاء فلسطينيين، حول العبوات المستخدمة في فعاليات الارباك الليلي.وقال البطش: "الاحتلال يضخم اعلاميا، هذه العبوات؛ لإبراز أن ما يواجهه جنوده خلال الارباك الليلي أو فعاليات كسر الحصار هم مجموعة من الارهابيين الذين يحملون متفجرات خطيرة، والذي يشكلون خطرا كبيرا على حياة الجنود الاسرائيليين، مما يبرر إعلاميا داخليا وخارجيا، قتل الشباب واستهدافهم بالطائرات والرصاص الحي".يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار مسيرات العودة وكسر الحصار، وفعاليات الارباك الليلي.