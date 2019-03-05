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شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: طائرة فلسطينية مُسيّرة أسقطت عبوة ناسفة على غلاف غزة

الإعلام الإسرائيلي: طائرة فلسطينية مُسيّرة أسقطت عبوة ناسفة على غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما دخلته من قطاع غزة.

وادعت القناة (13) الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن طائرة مسيرة، دخلت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، عند مجمع مستوطنة أشكول، وعليها مجموعة من البالونات، وأسقطت عبوة ناسفة؛ قبل أن تعود إلى قطاع غزة مجددًا.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: إن الطائرة صغيرة في الحجم ويتم التحكم فيها عن بعد، مشيرةً إلى أن العبوة انفجرت دون إصابات أو أضرار.

وفي أعقاب ذلك، فتح الجيش الإسرائيلي، تحقيقًا لمعرفة ظروف الحادثة، فيما نشرت القناة على موقعها الإلكتروني تغريدة صغيرة، جاء فيها أن الطائرة المسيرة دخلت إسرائيل من المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم، ولاحقتها قوات الجيش الإسرائيلي، قبل أن تعود أدراجها إلى قطاع غزة مرة أخرى.

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