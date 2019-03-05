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حبس خمسة متهمين جدد بقضية حادث قطار محطة مصر

حبس خمسة متهمين جدد بقضية حادث قطار محطة مصر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحبس خمسة متهمين جديد في قضية حادث قطار محطة مصر.

وأمر النائب العام بحبس كل من ناظر حوش أبو غاطس، ومدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظى تشغيل قطارات أبو غاطس.

وقال البيان إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية، في واقعة الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، فقد قررت النيابة حبس المتهمين الخمسة.

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