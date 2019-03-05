تحركات فلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنكشفت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد، عن سلسلة تحركات للضغط على سلطات الاحتلال؛ للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، وعددهم مئتان وثلاثة وخمسون شهيداً وشهيدة في مقابر الأرقام، وتسعة وثلاثون آخرون محتجزون في ثلاجات الاحتلال.وقالت حماد: إن هذه التحركات، تتضمن توجهاً لمحكمة الاحتلال العليا، ضمن المسار القانوني، ورسائل للممثليات والقنصليات العاملة في فلسطين، إضافة للقائين هامين غداً مع السفيرين الهولندي والبرازيلي، كلٍ على حدة؛ لمطالبتهما بالضغط على حكومة الاحتلال؛ لتفرج عن جثامين الشهداء المحتجزة.وأضافت حماد، أنه ستكون هناك فعاليات جماهيرية مساندة لهذه التحركات في الأيام المقبلة.