العوض: مسيرات العودة مقاومة شعبية لا يجوز المُقامرة بها

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: ان طلب حركة حماس من الاحتلال السماح لها بإدخال مبلغ 20 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها، أمر مؤسف.وأوضح العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يتم رهن المقاومة الشعبية وتجلياتها عبر مسيرات العودة، بتفاهمات مع الاحتلال، خفضت من مستوى كفاحية الشعب الفلسطيني، ورهنته لبضعة دولارات، مشدداً على أن هذه المسيرات هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية، ولا يجوز المقامرة بها والمساومة عليها.وبين العوض، أن توفير حياة كريمة للموظفين في قطاع غزة، يأتي فقط من خلال المصالحة والوحدة الوطنية، وأن تتولى حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها، ودورها في القطاع.وأضاف العوض أن قيادتنا وشعبنا لن يقبلا بتمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن) بغض النظر عما يمكن أن يلوح في الأفق من تناغم بعض الأطراف الفلسطينية مع ذلك.