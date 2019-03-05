فتح: قطاع غزة ليس إقطاعية لحماس لتتصرف به كما تشاء

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن اشتراطَ حماس القبول بتهدئة في القطاع مقابل 20 مليون دولار، مقايضةٌ للنضال الوطني بالمال، وهو أمر مرفوض من الكل الفلسطيني.ودعا المتحدث باسم حركة فتح، إلى ضرورة تمكين الجبهة الداخلية، الأمر الذي يتطلب موقفاً حاسماً من قبل الفصائل ضد إجراءات حركة حماس الانفصالية، مشيراً في السياق، إلى أن قطاع غزة، ليس إقطاعية لحماس لتتصرف به كما تشاء.وقال أبو سيف في تصريحات اذاعية "لن نقايض على قضيتنا الوطنية، ودماء الفلسطينيين، مقابل حفنة من الدولارات أو السولار أو غيره، مشدداً على أنه في الوقت الذي تقايض فيه حماس على نضالنا، تخوض القيادة المعركة تلو الأخرى مع الاحتلالللحفاظ على مكتسباتنا، وحقوقنا الوطنية".