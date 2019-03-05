جيش الاحتلال يُفتش عدة أحياء في مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطنفتشت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، عدة أحياء في مدينة الخليل شملت وادي الحصن، وحارة الجعبري، ووادي النصارى في المنطقة الجنوبية من المدينة.وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، فتشت عدة منازل في المنطقة الجنوبية من المدينة بشكل مكثف، وجرى إطلاق نار في المنطقة.