أبو بكر: تصريحات "بينت" تجاه الأسرى عنصرية وتفوح بالإرهاب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن تصريحات الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، التي انتشرت بالأمس في مقاطع فيديو انتخابية، ويصرح بها بضرورة تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقيتة ونتنة وتفوح منها رائحة الإرهاب والعنصرية.جاء ذلك، خلال زيارة أبو بكر، اليوم الثلاثاء، ووفد من هيئة الأسرى، للأسيرة المحررة، سهير البرغوثي (59 عاماً) من قرية كوبر شمال رام الله.وأضاف أبو بكر، "أن الاحتلال يتخذ من الأسرى خلال هذه الأيام ورقة ضغط انتخابية، من خلال شن حملة مضايقات واعتداءات على المعتقلين في مختلف السجون ومراكز التوقيف، وإطلاق حملة من التصريحات والمنشورات الإعلامية لعدد من المترشحين المتطرفين ضد الأسرى، ما هو إلا استرضاءٌ للناخب الإسرائيلي على حساب أجساد ونضالات هؤلاء الأبطال".وكان رئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، قد وجه بالأمس رسالة عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كدعاية عنصرية لخوض حزبه الانتخابات، وعنون الرسالة "فيديو مصور" بصور الأسرى وكلمات عنصرية بعنوان "لا تخف يا نتنياهو من الأسرى.. نحن معك"، ونشرها على صفحته على (تويتر).