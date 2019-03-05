عاجل

  • الصحة بغزة: لم تصل مستشفياتنا أي إصابات حتى اللحظة نتيجة القصف الإسرائيلي

  • الصحة بغزة: نتابع التطورات الميدانية جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للقطاع

شؤون فلسطينية

أبو بكر: تصريحات "بينت" تجاه الأسرى عنصرية وتفوح بالإرهاب

أبو بكر: تصريحات "بينت" تجاه الأسرى عنصرية وتفوح بالإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن تصريحات الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، التي انتشرت بالأمس في مقاطع فيديو انتخابية، ويصرح بها بضرورة تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقيتة ونتنة وتفوح منها رائحة الإرهاب والعنصرية.

جاء ذلك، خلال زيارة أبو بكر، اليوم الثلاثاء، ووفد من هيئة الأسرى، للأسيرة المحررة، سهير البرغوثي (59 عاماً) من قرية كوبر شمال رام الله.

وأضاف أبو بكر، "أن الاحتلال يتخذ من الأسرى خلال هذه الأيام ورقة ضغط انتخابية، من خلال شن حملة مضايقات واعتداءات على المعتقلين في مختلف السجون ومراكز التوقيف، وإطلاق حملة من التصريحات والمنشورات الإعلامية لعدد من المترشحين المتطرفين ضد الأسرى، ما هو إلا استرضاءٌ للناخب الإسرائيلي على حساب أجساد ونضالات هؤلاء الأبطال".

وكان رئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، قد وجه بالأمس رسالة عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كدعاية عنصرية لخوض حزبه الانتخابات، وعنون الرسالة "فيديو مصور" بصور الأسرى وكلمات عنصرية بعنوان "لا تخف يا نتنياهو من الأسرى.. نحن معك"، ونشرها على صفحته على (تويتر).

أخبار ذات صلة

صيدم يُشيد بالتعاون ما بين وزارة التعليم و&#34;يونسكو&#34;

صيدم يُشيد بالتعاون ما بين وزارة التعليم و"يونسكو"

الضابطة الجمركية تتلف 24 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتلف 24 طن مواد منتهية الصلاحية

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة

البطش: اعلام الاحتلال ينقل صورا حول العبوات المستخدمة بفعاليات الارباك الليل لتضخيمه

البطش: اعلام الاحتلال ينقل صورا حول العبوات المستخدمة بفعاليات الارباك الليل لتضخيمه

الإعلام الإسرائيلي: طائرة فلسطينية مُسيّرة أسقطت عبوة ناسفة على غلاف غزة

الإعلام الإسرائيلي: طائرة فلسطينية مُسيّرة أسقطت عبوة ناسفة على غلاف غزة

ما قصة الرقم 20 على فيسبوك؟

ما قصة الرقم 20 على فيسبوك؟

فلسطين تتربع على عرش مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي

فلسطين تتربع على عرش مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي

تحركات فلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

تحركات فلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

صيدم يُشيد بالتعاون ما بين وزارة التعليم و&#34;يونسكو&#34;

صيدم يُشيد بالتعاون ما بين وزارة التعليم و"يونسكو"

الضابطة الجمركية تتلف 24 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتلف 24 طن مواد منتهية الصلاحية

ما قصة الرقم 20 على فيسبوك؟

ما قصة الرقم 20 على فيسبوك؟

فلسطين تتربع على عرش مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي

فلسطين تتربع على عرش مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي

تحركات فلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

تحركات فلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

العوض: مسيرات العودة مقاومة شعبية لا يجوز المُقامرة بها

العوض: مسيرات العودة مقاومة شعبية لا يجوز المُقامرة بها

جيش الاحتلال يُفتش عدة أحياء في مدينة الخليل

جيش الاحتلال يُفتش عدة أحياء في مدينة الخليل

أبو بكر: تصريحات &#34;بينت&#34; تجاه الأسرى عنصرية وتفوح بالإرهاب

أبو بكر: تصريحات "بينت" تجاه الأسرى عنصرية وتفوح بالإرهاب

منوعات

من غرفة نومها.. مغنية تتعرض للضرب في بث مباشر

من غرفة نومها.. مغنية تتعرض للضرب في بث مباشر

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب &#34;المعايرة&#34;؟

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب "المعايرة"؟

&#34;الزّوج الطّفل&#34; لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

"الزّوج الطّفل" لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

عربي

حبس خمسة متهمين جدد بقضية حادث قطار محطة مصر

حبس خمسة متهمين جدد بقضية حادث قطار محطة مصر

العاهل الأردني: نشر المعلومات المغلوطة تَعدٍ صارخ على الحياة الشخصية

العاهل الأردني: نشر المعلومات المغلوطة تَعدٍ صارخ على الحياة الشخصية

الأسد سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني

الأسد سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني

معتز مطر: اختفاء ثمانية أشخاص من أسرتي بمصر

معتز مطر: اختفاء ثمانية أشخاص من أسرتي بمصر