مسؤول أممي: الفلسطينيون ضحية للتمييز والأعمال الإجرامية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك: إن الفلسطينيين ضحية للتمييز والأعمال الإجرامية تحت سياسة الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف فولك، "في فلسطين يمكننا الحديث عن سياسة (الأبرتهايد)، لأن السكان الفلسطينيين معزولون، ويتعرضون لسياسة تعسفية داخل بلدهم الأصلي، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني الفلسطيني في بناء مستقبل فلسطين، والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومواجهة المعاناة اليومية، مشيراً إلى أن مستقبل فلسطين، يعتمد على المقاومة السلمية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وحول رفض السلطات الإسرائيلية، تجديد الوجود الدولي المؤقت في مدينة الخليل، قال فولك: الأمم المتحدة تعارض قرار الحكومة الإسرائيلية، بعدم تجديد تفويض المراقبين الدوليين في الخليل، وقد نوقشت هذه المسألة مع السلطات الإسرائيلية، ولكن ولأسباب داخلية إسرائيلية، والدعم المتجدد من الولايات المتحدة، فقد ظلت الحكومة الإسرائيلية ثابتة على موقفها.