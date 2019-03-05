بعد مشاركته ببرنامج "الاتجاه المعاكس" أمام صحفي إسرائيلي.. الأقطش يستقيل من جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، عن تقديم استقالته من الجامعة، خشية من تفاقم الجدل حول انتقادات، وجهها لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال برنامج (الاتجاه المعاكس) عبر قناة الجزيرة القطرية.وقال الأقطش في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك): تقدمت باستقالتي، خشية من تفاقم الجدل بين الطلبة وداخل الجامعة، وحرصاً على أمني الشخصي.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة بيرزيت مؤخراً، تعيين محمد أبو الرب، أحد أساتذة الدائرة، رئيساً للدائرة، ليحل محل الأقطش، غير أنها لم توافق على الاستقالة بعد، وأنها منحته إجازة لمدة ستة شهور، لكنه قال: إنه سيترك العمل الأكاديمي في الجامعة.يشار إلى أن الأقطش، حل ضيفًا الشهر الماضي، على برنامج (الاتجاه المعاكس) الذي يُقدمه الإعلامي فيصل القاسم، وناظر الصحفي الإسرائيلي ايلي كوهين، في حين هاجم الأقطش منظمة التحرير، الأمر الذي فجّر غضبًا، إضافة للغضب الذي صدر من طلبة جامعة بيرزيت، ضد ما وصفوه بالتطبيع، وذلك لظهور الأقطش مع الكاتب الإسرائيلي.