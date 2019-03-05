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مسؤول سوري: من يريد إعادة دمشق للجامعة العربية يجب أن يأتي إليها

مسؤول سوري: من يريد إعادة دمشق للجامعة العربية يجب أن يأتي إليها
رام الله - دنيا الوطن
أكد بطرس مرجانة، عضو مجلس الشعب السوري، أن القدس كانت الموضوع الرئيسي في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية في الأردن، مشيراً إلى أن المشاركين أجمعوا على رفض القرار الأمريكي الإسرائيلي، ورفضوا التطبيع مع إسرائيل.

وقال مرجانة، بحسب ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك): "كانت المشاركة السورية هي عودة لمكانها الطبيعي بين الأشقاء بعد دعوتها من رئيس البرلمان العربي، ورئيس البرلمان الأردني"، متابعًا: "خلال المؤتمر لم يتم التطرق مطلقاً بشكل رسمي لموضوع عودة سوريا للجامعة العربية، وربما تم النقاش حول هذا الموضوع في أحاديث جانبية".

وأشار مرجانة إلى أن موقف سوريا من موضوع العودة للجامعة العربية معلوم، ومن أراد أن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي، فعليه أن يأتي إليها ليعيدها إلى هذه الجامعة.

وأوضح، أن الوفد البرلماني السوري لم يكن يحمل رسائل سورية إلى الأردن، ولم يعد برسائل إلى دمشق حول العودة للجامعة العربية، مضيفًا: "موقف سوريا حول تلك النقطة واضح وصريح، ومجمل المؤتمر كان هادئاً، ولم تكن به اعتراضات، نظراً لاتفاق الجميع على أهمية القدس".

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