المالكي: لن نسمح لأمريكا بأي دور محوري حول المفاوضات الآن ولا مستقبلاً

رام الله - دنيا الوطنأكد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية، ترفض التعامل مع الإدارة الأمريكية، وتم قطع كل أشكال العلاقة معها.وقال المالكي في لقاء له عبر شاشة قناة (TRT): "الإدارة الأمريكية، أصبحت منحازة بالكامل مع دولة إسرائيل، وبالتالي لن نسمح لها بأي دور محوري، فيما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، سواء الآن أو في المستقبل".وأضاف: "قدمنا من خلال خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 شباط/ فبراير الماضي، رؤية فلسطينية نحو عملية السلام، وقد حددناها بشكل واضح من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية متعددة، يمكن لأمريكا أن تكون جزءاً منها، ولكن لا تحتكر العملية التفاوضية على الإطلاق".ودعا المالكي، لمفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، ضمن مفهوم حل الدولتين.