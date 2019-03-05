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الكشف عن خطة عسكرية للهند وإسرائيل ودولة ثالثة لضرب باكستان

الكشف عن خطة عسكرية للهند وإسرائيل ودولة ثالثة لضرب باكستان
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤولون في الحكومة الباكستانية معلومات خطيرة، حول النزاع الأخير الذي اندلع ما بين باكستان والهند.

ووفق ما نقلت قناة (آري نيوز) الباكستانية، عن المسؤولين قولهم إن الهند وإسرائيل كانتا تعدان مع دولة ثالثة لم يرد اسمها، لهجوم واسع النطاق على باكستان يوم 27 شباط/ فبراير الماضي.

وأكد المسؤولون، أن الاستخبارات الباكستانية تلقت تقارير حول هذه النوايا، مضيفة أن "هناك دولة ثالثة من الدول الكبرى متورطة في هذه الخطة إلى جانب الهند وإسرائيل".

وأضافوا، أن "الهند كانت مستعدة لتوجيه ضربة إلى ثمانية مواقع مختلفة في باكستان بواسطة الصواريخ، ورداً على ذلك فقد حددت باكستان بدورها ثمانية أو تسعة مواقع في الهند لضربها، وكانت إسرائيل معنية بضرب المستودعات النووية الباكستانية"، على حد قولهم.

وجاء في التقرير أنه "تفاديا لوقوع ضربة كهذه، أغلقت باكستان مجالها الجوي بعد تلقيها تقارير مختلفة تؤكد ذلك، مما أفشل النوايا الهندية".

وتشهد الهند وباكستان حالة توتر منذ عشرات السنين، فيما حدث تصعيدا خلال الأيام الماضية، في أعقاب عملية تفجيرية، تم تنفيذها في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، الواقع تحت السيادة الهندية، وقتل جراؤه 40 جندياً هندياً، فيما تنسب الهند تنفيذ العملية للمجموعات المسلحة في باكستان التي تسمى "جيش محمد".

ورداً على ذلك، قصف سلاح الجو الهندي معسكرات لهذه المجموعات المسلحة على الأراضي الباكستانية، غير أن الدفاعات الجوية الباكستانية، أسقطت طائرتين من الطائرات الهندية المهاجمة، وأسرت أحد الطيارين ثم أعادته إلى الهند، ورغم هذه البادرة التي حاولت الباكستان إبداء حسن النوايا من خلالها، تواصل تبادل إطلاق النار بين الجانبين، وقتل خلالها مواطنون وجنود من كلا الجانبين.

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