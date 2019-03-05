دولي

شاهد: كيف تعامل "مهاتير محمد" مع الأمطار

شاهد: كيف تعامل "مهاتير محمد" مع الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
نشر ناشطون أردنيون، بعد غرق عدة مناطق في العاصمة عمّان، خلال المنخفض الأخير، حلقة سابقة من البرنامج الشهير "خواطر"، الذي سلط الضوء خلالها، على تجربة ماليزيا، مع الأمطار الغزيرة، والحلول التي رعاها رئيس الوزراء مهاتير محمد.

ووفق موقع (خبرني) الأردني، فقد عرض مقدم البرنامج أحمد الشقيري، لقطات لأزمة الأمطار في ماليزيا، وغرق الشوارع، قبل أن يقرر مهاتير محمد اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المشكلة.

وخلص الشقيري في حلقته، إلى أن ماليزيا نجحت بمشروع هو الأول والأوحد من نوعه في العالم، بفضل المهارة والأمانة.

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