العاهل الأردني: نشر المعلومات المغلوطة تَعدٍ صارخ على الحياة الشخصية

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تَعدٍ صارخ على الحياة الشخصية، وعلى الأعراف والقوانين.وقال الملك عبد الله، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "اغتيال الشخصية، ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية، وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا، أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية، فهو أمر مرفوض، ومنافٍ للأخلاق، ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".