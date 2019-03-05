الأسد سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم استقالته، بسبب عدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن قاسمي قوله: "وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق معلومات على أي مستوى عن الزيارة، وظل هذا هو الوضع حتى انتهاء الزيارة".وأضاف، أن "أحد أسباب استقالة ظريف، كان ذلك الافتقار إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وكما أُعلن من قبل، استقالة الوزير لم تكن بسبب قضية شخصية وفردية".وتابع قاسمي: "الهدف والقصد من ذلك كان مسعى إيجابياً لإعادة وزارة الشؤون الخارجية، والنظام الدبلوماسي في البلاد لوضعهما الأساسي".يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض استقالة ظريف، الأربعاء الماضي، رغم أن ظريف أعلن تمسكه بالاستقالة.