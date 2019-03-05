معتز مطر: اختفاء ثمانية أشخاص من أسرتي بمصر

رام الله - دنيا الوطنأكد الإعلامي المصري معتز مطر، أن اثنين من أشقائه وزوجتيهما وأربعة من أبنائهم اختفوا في القاهرة، وذلك تزامناً مع حملة أطلقها بعنوان "#اطمن_انت_مش_لوحدك" لمعارضة الحكومة المصرية.وقال مطر "الذي يقيم في تركيا، ويقدم برنامجاً على فضائية (الشرق) المُعارضة" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل (تويتر): إن أقاربه الثمانية، اختفوا بعد خروجهم من النادي الأهلي في مدينة نصر بالقاهرة.وقبل ذلك، أعلن مطر، أن قوات الأمن، شنت حملة مداهمات على منازل عدد من أفراد عائلته، مساء الأحد، من بينهم منزل والدته ومنازل أشقائه بمحافظة القاهرة.