دولي

هجوم داخل سجن فرنسي والمهاجم يرفض تسليم نفسه

هجوم داخل سجن فرنسي والمهاجم يرفض تسليم نفسه
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (سكاي نيوز): "إن سجينا متطرفا هاجم، اليوم الثلاثاء، حارسين بالسلاح الأبيض ويرفض، إلى حدود الساعة، تسليم نفسه، في منطقة أورن، الواقعة شمالي غرب فرنسا.

وبحسب الموقع ذاته، فإن السلطات الأمنية في سجن "كوندي سور سارث" تعتقد أن السجين يحمل حزاما ناسفا، فيما تتحدث وزيرة العدل عن "هجوم إرهابي".

ونقل موقع (فرانس تيفي أنفو) عن وزيرة العدل، نيكول بيلوبيت، قولها: "البصمة الإرهابية في هذا الهجوم موجودة".

وذكر الموقع الفرنسي أن المهاجم، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، ضرب حارسين بالسكين، ثم صرح أنه يحمل حزاما ناسفا قابلا للانفجار.

وقال الموقع ذاته: "إن السجين يقضي عقوبة بالسجن مدتها 30 عاما، بتهم تتعلق بالاختطاف والحبس القسري والسطو المسلح". 

وقال موقع (بي إف إم تيفي) الفرنسي: "إن السجين يعرف بفكره المتطرف داخل السجن"، مضيفا: "صاح "الله أكبر" خلال هجومه على الحارسين".

وتم نقل الحارسين المصابين، اللذين لا يعانيان من إصابة خطيرة، إلى المستشفى.

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