دولي

شرطة لندن تحقق في طرود مشبوهة قرب مراكز نقل رئيسية

شرطة لندن تحقق في طرود مشبوهة قرب مراكز نقل رئيسية
رام الله - دنيا الوطن
استدعيت الشرطة إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاماً في العاصمة: "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وأضافت: "جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي"، وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان، وجرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية".

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