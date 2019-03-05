الهباش: القيادة ترفض استلام 200 مليون دولار.. وحماس تتسول 20 مليوناً للتهدئة





يذكر، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت خصم نحو 140 مليون دولار من أموال المقاصة كرواتب لأسر الشهداء والجرحى، في خطوة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية.









رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، أن القيادة ترفض استلام 200 مليون دولار؛ لأن إسرائيل تريد خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.وقال الهباش في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حماس تتسول 20 مليون دولار مقابل تهدئة رخيصة مع الاحتلال"، مضيفاً: "لقد شروا الوطن والكرامة بثمن بخس دراهم معدودة".