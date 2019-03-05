والدة الجندي غولدن لنتنياهو: عودة هادار وأرون مقابل إعادة الاموال لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوجهت ليئا غولدن، والدة الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة هدار غولدن، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تطالبه فيها بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى كشرطٍ لإعادة الأموال إلى قطاع غزة.وقالت غولدن في رسالتها: "سمعنا أن وفداً عسكرياً يسعى لإعادة التهدئة من جديد، وحماس تطالب بدفع 20 مليون دولار لرواتب الموظفين"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأضافت: "نتنياهو، يجب أن تطالب بعودة الجنود هدار غولدن وأورون شاؤول الذين اختطفوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، كشرطٍ لإعادة الأموال إلى قطاع غزة".وقالت: "إذا كانت سياسة الحكومة هي مواصلة دفع أموال الحماية لحماس، على الأقل يجب أن يكون هناك تغيير؛ أعِد لنا أولادنا".