مصدر لـ"دنيا الوطن": مغادرة الوفد الامني المصري قطاع غزة عبر معبر (ايرز)
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، غادر مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وكان الوفد الامن المصري قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة، وأجرى لقاءات مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائدها في القطاع؛ لبحث عدة ملفات على رأسها التفاهمات مع الاحتلال.
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، غادر مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وكان الوفد الامن المصري قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة، وأجرى لقاءات مع قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائدها في القطاع؛ لبحث عدة ملفات على رأسها التفاهمات مع الاحتلال.
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