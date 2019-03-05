إصابة مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج

رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة مواطنيْن فلسطينييْن بجراح مختلفة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقطاع غزة، في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.