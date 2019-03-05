طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الاربعاء، سيكون للمتبقين من الحافلة السابعة، والحافلتان الثامنة والتاسعة من كشفة (28/2)، بالاضافة الى حافلة الجوازات المصرية والحافلة الاولى حتى الرقم 69 من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشددت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، مطالبة إياهم بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ودعت المسافرين، الى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.