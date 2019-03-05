شؤون فلسطينية

الشعبية: مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية

الشعبية: مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية
خاص دنيا الوطن
اكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة هي جزء اساسي من مركبات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح الثوابتة في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن المسيرات اداء كفاحية في مواجهة الاحتلال وكل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، والثوابت التي في مقدمتها حق العودة.

وقال: "هذه العملية النضالية المتواصلة هي تأكيد على روح الشعب الفلسطيني الوثابة التي لا تقبلة بثقافة الهزيمة، وبقاء الاحتلال على ارضها، واستمرار الظلم على أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "الاخوة في حركة فتح، شركاء في النضال الوطني الفلسطيني، وليس مستغربا أن يكونوا جزءا من أي فعل أو نشاط او مبادرة وطنية في اطار النضال الوطني والشعبي الذي يواصله ابناء شعبنا الفلسطيني".

واعتبر الثوابتة أن مسيرات العودة بمثابة خطوة باتجاه توحيد كل الطاقات والساحة الفلسطينية، لافتا إلى أن المسيرات قرارا استراتيجيا، مبينا ان قرار القوى الوطنية الاستراتيجي هو الاستمرار بها، مشيرا إلى أن التدخلات ليست جديدة والتي لن تثني ابناء الشعب الفلسطيني عن عزمه للاستمرار بها.

وفي السياق، قال: "هدف هذه المسيرات، استراتيجي، وبالتالي كل الحلول التقديرية والمؤقتة والتي تستهدف اعتبار قضيتنا انسانية، هي غير مقبولة، لذلك هذه القضية سياسية وطنية ولن نتراجع عن المسيرات الا بتحقيق أهدافها".

وأضاف: "الاتصالات مع الاشقاء المصريين مستمرة، فجمهورية مصر العربية لن تتخلى عن دورها القومي العربي وعن مسؤولياتها باي لحظة من اللحظات، وسنبقى نراهن على هذا الدور ليكون احد اهم مقومات استعادة الوحدة الوطنية".

 

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين توقع على أربع اتفاقيات باختتمام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية العرب

فلسطين توقع على أربع اتفاقيات باختتمام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية العرب

الحساينة: تحويل 2 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة ضمن المنحة الكويتية

الحساينة: تحويل 2 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة ضمن المنحة الكويتية

يتيم وابن شهيد.. الطفل نعيم أبو ظاهر يُناشد الرئيس استصدار تحويلة طبية لعلاجه

يتيم وابن شهيد.. الطفل نعيم أبو ظاهر يُناشد الرئيس استصدار تحويلة طبية لعلاجه

انعقاد مؤتمر &#34;واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي&#34; في الأردن

انعقاد مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" في الأردن

تغيير النصب التذكاري للجندي المجهول.. أراء المواطنين ما بين المؤيد والمعارض

تغيير النصب التذكاري للجندي المجهول.. أراء المواطنين ما بين المؤيد والمعارض

بلدية غزة تُجري عملية تطوير شاملة لحديقة الجندي المجهول

بلدية غزة تُجري عملية تطوير شاملة لحديقة الجندي المجهول

مستوطنون يستولون على عقار لعائلة مقدسية قُرب الأقصى

مستوطنون يستولون على عقار لعائلة مقدسية قُرب الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

فلسطين توقع على أربع اتفاقيات باختتمام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية العرب

فلسطين توقع على أربع اتفاقيات باختتمام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية العرب

يتيم وابن شهيد.. الطفل نعيم أبو ظاهر يُناشد الرئيس استصدار تحويلة طبية لعلاجه

يتيم وابن شهيد.. الطفل نعيم أبو ظاهر يُناشد الرئيس استصدار تحويلة طبية لعلاجه

انعقاد مؤتمر &#34;واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي&#34; في الأردن

انعقاد مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" في الأردن

مستوطنون يستولون على عقار لعائلة مقدسية قُرب الأقصى

مستوطنون يستولون على عقار لعائلة مقدسية قُرب الأقصى

اليابان تدعم ميزانية (أونروا) بسبعة ملايين دولار

اليابان تدعم ميزانية (أونروا) بسبعة ملايين دولار

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

منوعات

من غرفة نومها.. مغنية تتعرض للضرب في بث مباشر

من غرفة نومها.. مغنية تتعرض للضرب في بث مباشر

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب &#34;المعايرة&#34;؟

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب "المعايرة"؟

&#34;الزّوج الطّفل&#34; لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

"الزّوج الطّفل" لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

عربي

المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

مظاهرات الجزائر: كيف دفع المحتجون بوتفليقة إلى &#34;استقالة مؤجلة&#34;

مظاهرات الجزائر: كيف دفع المحتجون بوتفليقة إلى "استقالة مؤجلة"

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش