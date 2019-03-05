الشعبية: مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية

خاص دنيا الوطناكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة هي جزء اساسي من مركبات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.وأوضح الثوابتة في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن المسيرات اداء كفاحية في مواجهة الاحتلال وكل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، والثوابت التي في مقدمتها حق العودة.وقال: "هذه العملية النضالية المتواصلة هي تأكيد على روح الشعب الفلسطيني الوثابة التي لا تقبلة بثقافة الهزيمة، وبقاء الاحتلال على ارضها، واستمرار الظلم على أبناء شعبنا الفلسطيني".وأضاف: "الاخوة في حركة فتح، شركاء في النضال الوطني الفلسطيني، وليس مستغربا أن يكونوا جزءا من أي فعل أو نشاط او مبادرة وطنية في اطار النضال الوطني والشعبي الذي يواصله ابناء شعبنا الفلسطيني".واعتبر الثوابتة أن مسيرات العودة بمثابة خطوة باتجاه توحيد كل الطاقات والساحة الفلسطينية، لافتا إلى أن المسيرات قرارا استراتيجيا، مبينا ان قرار القوى الوطنية الاستراتيجي هو الاستمرار بها، مشيرا إلى أن التدخلات ليست جديدة والتي لن تثني ابناء الشعب الفلسطيني عن عزمه للاستمرار بها.وفي السياق، قال: "هدف هذه المسيرات، استراتيجي، وبالتالي كل الحلول التقديرية والمؤقتة والتي تستهدف اعتبار قضيتنا انسانية، هي غير مقبولة، لذلك هذه القضية سياسية وطنية ولن نتراجع عن المسيرات الا بتحقيق أهدافها".وأضاف: "الاتصالات مع الاشقاء المصريين مستمرة، فجمهورية مصر العربية لن تتخلى عن دورها القومي العربي وعن مسؤولياتها باي لحظة من اللحظات، وسنبقى نراهن على هذا الدور ليكون احد اهم مقومات استعادة الوحدة الوطنية".