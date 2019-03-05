فلسطين توقع على أربع اتفاقيات باختتمام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية العرب













رام الله - دنيا الوطنوقعت دولة فلسطين على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في اختتامالاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، الذي انطلق أمس الاثنين، بالعاصمة تونس.ووقع الاتفاقيات عن فلسطين وزير العدل علي أبو دياك ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور.وتم الاجتماع بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، ووفد من وزارة الداخلية إلى جانب وكيل الداخلية احمد ذبالح، محمود صلاح الدين، اللواء محمد الجبريني، غسان نمر، ومن وزارة العدل محمد كوسا، وعزام الصعبي.وحضر الاجتماع المشترك رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واللواء أحمد الربعي الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.وقبل افتتاح أعمال المؤتمر ، التقى الوزراء بسيادة الرئيس الباجي قايد السبسي في مقره في قصر قرطاج.وتشمل الاتفاقيات تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، واتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنعومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.واتفق المجلس المشترك على تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية والأمنية في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية، وتطوير منظومة الأمن والعدالة الوطنية والعربية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والأمنية، وتطوير التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية العربية من خلال ترجمة نصوصها في قوانين الدول العربية، وضمان الأمن والأمان وسيادة القانون والعدالة للجميع.