الحساينة: تحويل 2 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة ضمن المنحة الكويتية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، عن تحويل دفعة مالية بقيمة 2 مليون دولار مخصصة لمشاريع البنية التحتية والطرق ضمن المنحة الكويتية لاعادة اعمار غزة.ووجه الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة، وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .