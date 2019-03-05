رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أنه لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، وأن الجيش، سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن.
وأضاف: أن الشعب الذي أفشل الإرهاب، مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه، مشيراً إلى أن بعض الأطراف يزعجها "رؤية الجزائر آمنة ومستقرة".
نقلت وكالة (رويترز) عن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أنه لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، وأن الجيش، سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن.
وأضاف: أن الشعب الذي أفشل الإرهاب، مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه، مشيراً إلى أن بعض الأطراف يزعجها "رؤية الجزائر آمنة ومستقرة".
وتشهد الجزائر منذ نحو أسبوعين مسيرات حاشدة، اعتراضاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المريض، لتولي رئاسة البلاد لولاية خامسة.
التعليقات