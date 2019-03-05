رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن





وتشهد الجزائر منذ نحو أسبوعين مسيرات حاشدة، اعتراضاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المريض، لتولي رئاسة البلاد لولاية خامسة.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أنه لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، وأن الجيش، سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن.وأضاف: أن الشعب الذي أفشل الإرهاب، مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه، مشيراً إلى أن بعض الأطراف يزعجها "رؤية الجزائر آمنة ومستقرة".