يتيم وابن شهيد.. الطفل نعيم أبو ظاهر يُناشد الرئيس استصدار تحويلة طبية لعلاجه

وجهت السيدة ام عبيدة ابو ظاهر، والدة الطفل المريض نعيم نعيم عبد العزيز أبو ظاهر ، مناشدة إلى الرئيس ووزير الصحة د. جواد عواد .



وجاء في المناشدة التي وصلت دنيا الوطن: "ابني طفل يتيم وابن شهيد ينتظر التحويلة الطبية من العلاج بالخارج منذ شهر 12 وقد حصل على موعدين من مستشفى تل هشومير ولم يتمكن من السفر بسبب عدم اصدار التحويلة الطبية، وأناشد كل الضمائر الحية مساعدتي باصدار التحويلة الطبية حتى يتمكن ابني للسفر والعلاج، يوجد موعد جديد من مستشفى تل هشومير للطفل بتاريخ 27/3/2019 لكن حتى اللحظة التحويلة عالقة ولم تصدر مع أن الطفل قدم نموذج رقم 1 للعلاج بالخارج ووافقت اللجنة الطبية عليه حسب الأصول المعمول بها لتحويل المرضى بوزارة الصحة الفلسطينية".



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رام الله - دنيا الوطن