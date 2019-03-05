تغيير النصب التذكاري للجندي المجهول.. أراء المواطنين ما بين المؤيد والمعارض























خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، آراء بعض المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حول موضوع تغيير معالم النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة.وتباينت أراء المواطنين، ما بين المؤيد والمعارض للتغير، فبعضهم أكد ان تمثال الجندي المجهول هو من معالم وتراث مدينة غزة، فلا يجوز تغييره بأي حال من الاحوال.ورأى البعض الاخر، أن تغيير معالم النصب التذكاري للجندي المجهول، شيء ايجابي، حيث فيه تغيير للاجواء والمنظر.التفاصيل في الفيديو التالي..