مستوطنون يستولون على عقار لعائلة مقدسية قُرب الأقصى

رام الله - دنيا الوطناستولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة درويش، وقريب جداً من المسجد الأقصى في القدس القديمة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المستوطنين، اعتدوا بغاز الفلفل السام والحارق على طلبة مدارس ومواطنين، تجمهروا حول العقار، فيما سادت المنطقة حالة من التوتر.