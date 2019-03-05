شؤون فلسطينية

اليابان تدعم ميزانية (أونروا) بسبعة ملايين دولار

اليابان تدعم ميزانية (أونروا) بسبعة ملايين دولار
أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع أن اليابان دعمت ميزانية الوكالة بسبعة ملايين دولار إضافية، لصالح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مشعشع قوله اليوم الثلاثاء: إن هذه المساهمة السخية من اليابان للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، ستخصص للدعم الصحي، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والمساعدات النقدية الطارئة، من خلال عمليات (أونروا) في كلا البلدين.

يذكر، أن هذا الدعم، جاء بموجب اتفاقية تم توقيعها من قبل السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان في فلسطين تاكيشي أوكوبو، ورئيس قسم علاقات الجهات المانحة في (أونروا)، مارك لساواوي.

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