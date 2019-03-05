الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرارات التي صدرت عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته 29 في الأردن، والتي حملت رفضًا قاطعًا للتطبيع مع "الكيان الصهيوني"، والتمسك بقرارت الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، مُعبرةً بذلك عن نبض الشارع العربي، ومواقفه الداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والقضايا العربية بشكلٍ عام.وقالت الجبهة في بيانٍ لها: إن أهمية هذه القرارات، تكمن ليس فقط في التأكيد على المواقف الثابتة من دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل جاءت في توقيتها المُناسب، ردًا على قيام بعض الأنظمة العربية والقوى الرجعية منها بالذات، بالهرولة والتطبيع مع "الكيان المحتل".وأشادت الشعبية في بيانها بمواقف كلٍ من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب الأردني على وجه الخصوص، مُؤكدةً على ضرورة العمل على إلزام الحكومات العربية بهذه القرارات.