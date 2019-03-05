شؤون فلسطينية

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، مصعداً في مدينة قلقيلية، وأخطرت محطة للوقود في طولكرم، وإخطار محل، وحفرة بناء في الخليل؛ لعدم تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها، كما نفذت طواقم ومهندسو الوقاية والسلامة العامة 325 جولات ميدانية على منشآت، ومحلات تجارية، ومهن صناعية، للوقوف على توفير شروط الوقاية والسلامة العامة.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 82 تصاريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة، بعد تأكيد تطبيقها، وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها، واستكمال كافة الشروط، وكشفت وفحصت 34 مصعداً كهربائياً.

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