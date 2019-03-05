بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

وتبع توقيع الاتفاقية انطلاقة برنامج Youth Links في قصر جاسر في بيت لحم، حيث مثلت أولى مراحل تنفيذ المبادرة التي كان الهدف منها جمع شركة أيبك مع المستفدين والاستفادة من خبرة وتجربة MBC الأمل مع قرى الأطفالSOS الاردن والية دعم الشباب في قرى الأطفال SOS فلسطين.







وضمت فعالية الانطلاقة حضور مجموعة من الشباب والشابات خريجي برامج SOS والذين هم بحاجة الى جسر عبور الى سوق العمل.







وتهدف المبادرة الى تقديم المشورة حول التوجه الوظيفي، و بناء القدرات عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة والتي تسمى Youth Links.

يذكر أن أيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة.





والشركات هي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. أيبك هي إحدى أكبر المشغلين في فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1900 موظف/ة في شركات المجموعة.

رام الله - دنيا الوطنتماشياً مع استراتيجية الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك ورؤيتها في مجال المسؤولية الإجتماعية والتي تتضمن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والشباب والمشاريع الريادية ودعم ومساندة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والثقافية والفنية في فلسطين، وقعت أيبك مؤخراً اتفاقية شراكة مع قرى الاطفال SOS فلسطين لدعم مبادرة روابط الشباب Youth Links.ووقع الاتفاقية كل من المدير الوطني لقرى الأطفال SOS فلسطين السيد محمد الشلالدة، ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات الشركة القابضة، وتطوير الأعمال في أيبك السيد نادر حواري.من جهته، أشار نادر حواري أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار دعم أيبك لقطاع الشباب وضرورة بناء قدراتهم لتمكينهم من الانخراط في الحياة العامة في المجتمع الفلسطيني كفئة فاعلة ومؤثرة وتهيئتهم لتحديات المستقبل خاصة اختيار المسار الدراسي والمهني المناسب لهم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.وأعرب محمد شلالدة عن فخر المنظمة بمساندة أيبك للفئات التي فقدت الرعاية الأسرية وعاشت بدون مرجعية في إيجاد فرص عمل ثابتة في ظل التنافس الشديد على الوظائف الشاغرة القليلة في المجتمع ومؤسساته الربحية وغير الربحية.ومن الجدير ذكره أن منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين هي جزء من قرى الأطفال SOS العالمية والتي تعمل في 135 دولة حول العالم، والتي تعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات الرعاية الأسرية للأطفال الذين فقدوا حق الرعاية الأسرية او من هم تحت خطر فقدانها، من خلال توفير بيوت داخل القرى يعيشون فيها مع ام تقوم برعايتهم إلى جانب أخوة وأخوات في جو أسري يمكنهم من تطوير علاقاتهم وقدراتهم الفردية ويساعدهم في النمو داخل أسرة تمكنهم من الاعتماد على انفسهم ومواجهة تحديات الحياة في المستقبل.