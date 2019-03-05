الخارجية: تَهديد الاحتلال بإغلاق باب الرحمة مُقدمة لتقسيم الأقصى مكانياً





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تركزت هجمة الإحتلال وأذرعه المختلفة على الأقصى المبارك في الأسابيع الماضية على الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومشايخها، في محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها، ودورها التاريخي في الحفاظ على المسجد الأقصى.





وتابعت: في سابقة خطيرة هددت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، في تحدٍ لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين، الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه وفي ذات الوقت تعمل المنظمات المتطرفة وما يُسمى بـ (اتحاد منظمات الهيكل) وبدعم من اليمين الحاكم في إسرائيل، على الحشد من إجل تصعيد الاقتحامات وتكثيفها، كما أطلقت هذه المنظمات دعوة لاقتحام جماعي لباحات المسجد الأقصى في الـ 14 من آذار/ مارس الجاري".



ودانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، تغول الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب ومصلى باب الرحمة، مُقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.





وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك.





وقالت: إنها تتابع باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بُغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال، تواصل بشتى الوسائل والأساليب استكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده.