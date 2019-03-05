أبو عمرو ينفي ما نُسب له من تصريحات حول الرواتب

رام الله - دنيا الوطننفى نائب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، زياد أبو عمرو، ما نُسب إليه من تصريح حول رواتب الموظفين.وأكد أبو عمرو في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه لم يُدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بهذا الشأن، داعياً وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر بنقل الأخبار، وأن تكف عن التصريحات المزيفة المغرضة تحت طائلة القانون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان موقع (فلسطين الآن) نقل عن أبو عمرو قوله: إن الحكومة الفلسطينية لن تزيد نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، ولن ترفع العقوبات عن غزة؛ إلا بتمكين الحكومة.