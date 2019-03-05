عباس زكي: على حماس والجهاد تقديم ملاحظاتهما وأبو مازن سينظر فيها

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، للوقوف جنبًا إلى جنب مع الرئيس محمود عباس، في تصديه لـ (صفقة القرن)، والابتزاز المالي الإسرائيلي.وقال زكي لـ "دنيا الوطن": "مطلوب الآن أن تقوم حماس والجهاد بمساندة أبو مازن في هذه الحرب"، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس لم يعد يُمثل الفلسطينيين فقط، وإنما كذلك يُمثل 134 دولة حول العالم، ومن يُهاجم أبو مازن فهو فعليًا يُهاجم 134 دولة.وأوضح، أنه إذا ما كان لدى الفصائل الفلسطينية، ملاحظات، أو وجهات نظر، فلتُقدمها للرئيس عباس، وهو ينظر في كل شيء، بدلًا من مهاجمة منظمة التحرير، والتشكيك فيها، مضيفًا: "أنا لست مداحًا لأحد، ولكن أرى أن الرئيس يواجه مخاطر جمة بسبب مواقفه، وهذا يتطلب اسنادًا فلسطينيًا وعربيًا له".وتابع: عندما يتجاهل البعض الفلسطيني رئيسًا بكل هذه المكانة الدولية، فهو يتجاهل العالم كله، ومن يعمل مع أبو مازن فهو أيضًا يعمل مع كل العالم.وعن المواقف العربية من القضية الفلسطينية، أكد زكي، أنه بعد أن خرجت مصر من دائرة الكفاح المسلح، وتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، فلم يعد هنالك أي فرسان عرب، وفي ذات الوقت ليس لدى الفلسطينيين أي أمل في أن يهجم على إسرائيل، أو أن يدخل في حرب بعد حرب 73، متابعًا: صمود سوريا بوجه الأمريكان والإرهاب، أدى إلى أن القضية الفلسطينية تتقدم، وأعطى أملًا كبيرًا بعودة الانتصارات العربية، والأمجاد الخالدة.