بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل الحراك البحري 26 المقرر اليوم





وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "نظراً للظروف الجوية المتوقعة لهذا اليوم، تقرر تأجيل الحراك البحري الـ 26 إلى موعد آخر سنعلمكم به لاحقاً".





يشار إلى أن المسير البحري، الذي يقام عند شاطئ (زيكيم)، تم إلغاؤه أكثر من مرة، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحراك الوطني، اليوم الثلاثاء، تأجيل الحراك البحري 26، المقرر اليوم عند شاطئ (زيكيم) شمال قطاع غزة.