شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إفادات جديدة لأسرى وقاصرين يسردون تفاصيل اعتقالهم المؤلمة

هيئة الأسرى: إفادات جديدة لأسرى وقاصرين يسردون تفاصيل اعتقالهم المؤلمة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إفادات قاسية لأسرى وقاصرين، يروون من خلالها ما تعرضوا له من تعنيف جسدي، وأذى نفسي خلال عمليات اعتقالهم والتحقيق معهم، وأثناء تواجدهم داخل الزنازين.

ووفقاً لشهاداتهم فقد تعرض المعتقل الشاب حازم سروجي (25 عاماً) من مدينة طولكرم، للضرب بشكل همجي على يد جيش الاحتلال عقب مداهمة منزله، وخلال تواجده بالجيب العسكري تعمد جنود الاحتلال، وضع كلب بوليسي بجانبه لإخافته وإرعابه، ولم يكتفوا بذلك، بل واصلوا أيضاً ضربه على كافة أنحاء جسده ببساطيرهم العسكرية، ونقل بعدها إلى مركز توقيف (الجلمة) للتحقيق معه، وهناك تعرض للمعاملة المهينة والإذلال، حيث حرموه من النوم، وشتموه بأقذر المسبات، كما هدوده بالاعتقال الإداري، بقي 38 يوماً في الجلمة، ومن ثم تم نقله إلى (جلبوع).  

في حين اشتكى الأسير الشاب ليث حمادي (20 عاماً) من مدينة نابلس، والقابع حالياً في معتقل (جلبوع)، من ظروف التحقيق معه خلال تواجده في مركز توقيف (بتاح تكفا)، فخلال استجوابه تعمد المحققون شتمه وإهانته، كما اعتدت عليه قوات النحشون القمعية أثناء نقله بالبوسطة بضربه على وجهه، مسببين له نزيفاً حاداً في الأنف لا يزال يشتكي منه حتى الآن.    

أما عن الأسير الطفل كرم مرار (15 عاماً) من مخيم شعفاط شرقي مدينة القدس، والقابع حالياً في (مجيدو)،  فحسمبا أفاد فقد تعرض لمعاملة سيئة من قبل قوات (نحشون) القمعية، واعتدوا عليه أكثر من مرة بالضرب والصفعات، أثناء نقله إلى المحاكم، وخلال انتظاره في غرف المعبر، مسببين له العديد من الرضوض والكدمات في جسمه لا زال يعاني منها حتى الآن.  

بينما نكلت قوات الاحتلال بالفتى رامي مرعي (16 عاماً) ، بعد اقتحام منزله فجراً في محافظة جنين، وأثناء نقله بالجيب العسكري إلى معبر (الجلمة) انهال عليه الجنود بالضرب بشكل وحشي على وجهه ورقبته، واستمر التنكيل به أثناء احتجازه لساعات طويلة وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، داخل كونتينر في ذات المكان، حيث كلما حاول الطفل تحريك العصبة عن عينيه للتخفيف من ألمها، كان الجنود يسارعون بضربه على رأسه كعقاب له، بقي لبعض الوقت في (الجلمة) ومن ثم نُقل بعدها إلى قسم الأسرى الأشبال في (مجدو).  

أخبار ذات صلة

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

الخارجية: تَهديد الاحتلال بإغلاق باب الرحمة مُقدمة لتقسيم الأقصى مكانياً

الخارجية: تَهديد الاحتلال بإغلاق باب الرحمة مُقدمة لتقسيم الأقصى مكانياً

الديمقراطية: يجب وقف سياسة التلهي بالقضايا الجانبية والالتفات للقدس

الديمقراطية: يجب وقف سياسة التلهي بالقضايا الجانبية والالتفات للقدس

أبو عمرو ينفي ما نُسب له من تصريحات حول الرواتب

أبو عمرو ينفي ما نُسب له من تصريحات حول الرواتب

&#34;لاتُسقطوا السيجارة من يدي&#34;.. حملة مُقاطعة شرسة بعد قفزة أسعار &#34;الدخان&#34; بغزة

"لاتُسقطوا السيجارة من يدي".. حملة مُقاطعة شرسة بعد قفزة أسعار "الدخان" بغزة

عباس زكي: على حماس والجهاد تقديم ملاحظاتهما وأبو مازن سينظر فيها

عباس زكي: على حماس والجهاد تقديم ملاحظاتهما وأبو مازن سينظر فيها

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

إدارة الوقاية والسلامة العامة تُغلق مصعداً وتُخطر محطة وقود ومحلاً تجارياً

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

بالشراكة مع أيبك و(MBC) الأمل.. (SOS) تُطلق مبادرة روابط الشباب

الديمقراطية: يجب وقف سياسة التلهي بالقضايا الجانبية والالتفات للقدس

الديمقراطية: يجب وقف سياسة التلهي بالقضايا الجانبية والالتفات للقدس

أبو عمرو ينفي ما نُسب له من تصريحات حول الرواتب

أبو عمرو ينفي ما نُسب له من تصريحات حول الرواتب

بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل الحراك البحري 26 المقرر اليوم

بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل الحراك البحري 26 المقرر اليوم

هيئة الأسرى: إفادات جديدة لأسرى وقاصرين يسردون تفاصيل اعتقالهم المؤلمة

هيئة الأسرى: إفادات جديدة لأسرى وقاصرين يسردون تفاصيل اعتقالهم المؤلمة

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل دوله أي من مقرراتها للقدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل دوله أي من مقرراتها للقدس الشرقية

منوعات

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب &#34;المعايرة&#34;؟

هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد أشهر على زواجهما بسبب "المعايرة"؟

&#34;الزّوج الطّفل&#34; لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

"الزّوج الطّفل" لمايكل جاكسون يعرض دليل إدانته

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

قريباً.. هيفا وهبي ستدخل القفص الذهبي؟

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

شاهد الفيديو الذي يُطارد كيم كارداشيان من جديد بعد 4 سنوات

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: &#34;استحي واقعدي في بيتك&#34;

مي العيدان تتطاول على نوال الكويتية: "استحي واقعدي في بيتك"

&#34;ذا روك&#34; يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

"ذا روك" يشتري منزلًا لوالده لأغرب سبب

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا ينكشف.. مفاجآت

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

أصالة تطلب جنسية هذه الدولة العربية بشكل عاجل

عربي

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

رفضاً لتعهدات بوتفليقة.. المظاهرات تتواصل بالجزائر

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

الرئيس العراقي يُعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد