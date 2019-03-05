شؤون فلسطينية

حسن يوسف: نتفهم خصومات السلطة على الموظفين بسبب أموال المقاصة

حسن يوسف: نتفهم خصومات السلطة على الموظفين بسبب أموال المقاصة
حسن يوسف
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه إذا كانت الخصومات التي تطال بعض الموظفين في قطاع غزة تمت من أجل التعامل المادي الجديد، الذي فُرض بسبب خصم الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، فهذ الأمر غير خاطئ.

وأضاف يوسف لـ"دنيا الوطن": نحن نتفهم الوضع الذي وضعت فيه السلطة الفلسطينية، نتيجة الابتزاز المالي الأمريكي، وأيضًا خصم المقاصة، ونتفهم أيضًا بعض الخصومات التي تطال الموظفين، لكن لا بد أن يكون هنالك خطط استراتيجية لإنهاء هذا العجز المالي.

وأوضح أنه لا يمكن في ذات الوقت القبول بأن يتم الخصم وفق أجندات سياسية، بل لا بد أن يكون الخصم على الجميع، وكذلك لا مُبرر لقطع راتب أي موظف بسبب انتمائه السياسي.

وفيما يخص مواقف حماس والجهاد الإسلامي، من منظمة التحرير الفلسطينية، قال يوسف: إن الحركتين، ليستا ضد المنظمة، بل يريدان الانضمام لها، ولا يمكن اعتبار أن انتقاد بعض المواقف هو هجوم على المنظمة، بالعكس الاختلاف لصالح القضية الفلسطينية.

وتابع: "نحن نريد إعادة ترتيب المنظمة، وعقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وبحضور الجميع، ثم بناء المنظمة على أسس ديمقراطية، وهذا الأمر ليس انتقادًا أو انتقاصًا منها، بل هو مطلب جماعي".

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