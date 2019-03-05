شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل دوله أي من مقرراتها للقدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل دوله أي من مقرراتها للقدس الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الأوروبي، التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقرراتها إلى القدس الشرقية، رداً على الخطوة الأمريكية الأخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: إن الاتحاد متمسك بموقف الدول الأوروبية، الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير.

وأضاف: "حتى اللحظة هناك إجماع أوروبي على التزام الدول الأوروبية، بعدم نقل أي من مقرراتها إلى القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم للاتحاد، الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني والإسرائيلي، بناء على هذه القرارات، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

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