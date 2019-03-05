مستوطنون يُهاجمون قرية عوريف جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، قرية عوريف جنوب نابلس، وحاصروا الهيئة التدريسية، بمدرسة ذكور عوريف الثانوية، تحت حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن سكرتير مجلس قروي عوريف، عادل العامر، أن مستوطنين من (يتسهار) هاجموا المنازل من الجهة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في المنطقة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأضاف، أن الوضع في توتر دائم، خوفاً من هجمات المستوطنين، خاصة أن المنطقة قريبة من مدرسة ذكور عوريف الثانوية، التي جرى إخلاؤها أكثر من مرة.