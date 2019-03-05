مجلس الوزراء يُهنئ الإحصاء

تقدم مجلس الوزراء، بالتهنئة والتبريك لفلسطين لحصول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، على المرتبة الرابعة على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط من بين 16 دولة (قبل إسرائيل)، وعلى المرتبة 51 على مستوى العالم بشأن البيانات المفتوحة.





جاء ذلك، في البيان الصادر عن المنظمة العالمية للبيانات المفتوحة في تقريرها الدولي، الذي يُعنى بجودة الإحصاءات الرسمية وشموليتها، ويعتبر هذا التقييم الدولي الوحيد لتغطية انفتاح البيانات وشموليتها وجودتها على المواقع الإلكترونية، التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية.





وثمن مجلس الوزراء، هذا الإنجاز التاريخي، بتحسين ترتيب فلسطين خلال عام 2018، مؤكداً أن هذه المرتبة تؤكد على الجهود العظيمة والمستمرة التي يبذلها الجهاز في مجال جودة البيانات، خصوصاً بُعد الجودة المتعلق بـ "إمكانية الوصول والوضوح"، وبُعد الجودة المتعلق بـ "الاكتمال".

رام الله - دنيا الوطن