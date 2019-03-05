لإجراء مباحثات مع حماس.. الوفد الأمني المصري يصل القطاع عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، لإجراء مباحثات مع عدد من الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركة حماس، وفق ما أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن".ويرأس الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، حيث من المقرر، أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة، يحيى السنوار.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الوفد سيبحث مع حركة حماس، الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والهدوء في قطاع غزة.وبحسب القناة ذاتها، فقد قال مصدر في حركة حماس: إن حركته تنتظر رد المصريين، إذا كانت إسرائيل مستعدة للعودة للهدوء السابق، وإعادة إدخال الأموال القطرية، وصولاً للمرحلة الثانية من التفاهمات، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد لـ 20 ميلاً، وفتح المعابر، ورفع الحظر على إداخل بعض السلع.وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع، أن يصل محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.